5-балльные пробки сохраняются в Петербурге

В Петербурге продолжают сохранятся 5-балльные пробки. Вчера днем на дорогах была такая же ситуация, но к вечеру ситуация стала сложнее из-за репетиции парада Победы. Вечером в час пик пробки достигали 9 баллов.

Несмотря на то, что сегодня в центре нет ограничений, но в нескольких местах ограничено движение на КАД из-за дорожных работ. В восточной части внешнего кольца сохраняется самая длинная пробка.

В 11:57 "Яндекс" предупреждал, что на проезд 8,9 километра от проспекта Обуховской Обороны до реки Оккервиль уходит 40 минут вместо обычных шести.

Ранее ALLNW писал о том, что в ночь с 1 на 2 мая мосты в Петербурге разводить не будут.