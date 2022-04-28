Вечером в четверг пробки на дорогах Петербурга достигли восьми баллов

Петербуржцы по традиции встали в пробки после рабочего лня. Судя по сервису "Яндекс. Карты" вечером 28 апреля в Петербурге 8-балльные пробки.

До 18:30 в Адмиралтейском районе Петербурга перекрыли движение на Английской набережной, Адмиралтейском проспекте и Дворцовой набережной. Кроме того, запрещено движение по Дворцовому мосту, Миллионной улице, набережной реки Мойки, а также на Невском проспекте до пересечения с Садовой улицей.

В Петербурге из-за этого "покраснела" Замковая улица, набережная Лебяжьей канавки, Инженерная улица, Михайловская улица, набережная канала Грибоедова, Казанская улица и улица Глинки.