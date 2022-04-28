На неделю до двух полос сузят КАД у проспекта Культуры

Одну из полос временно перекроют на участке КАД возле транспортной развязки на пересечении с проспектом Культуры. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничение распространится только на первую полосу с 26 по 28 километр внутреннего кольца КАД с 7 по 12 мая. За это время на участке ликвидируют колеи. Автомобилистам на время ремонта ограничат скорость по второй и третьей полосе до 50 километров в час. У места ремонта установят временные дорожные знаки, сигнальные фонари и водоналивные барьеры. Также информацию о перекрытии выведут на табло кольцевой трассы.

Сроки ремонта могут быть изменены из-за погодных условий.