В Петербурге запустят кикшеринг «Яндекс Go»

На петербургский рынок кикшеринга 28 апреля выходит "Яндекс". Объем инвестиций может составить около 350 млн рублей, а компания претендует на 30% рынка.

Фирма собирается выпустить на улицы Петербурге 5 тысяч самокатов Ninebot Max Plus 2022 года. Каждый такой оценивается примерно в 70 тысяч рублей. Среди его особенностей будет голосовой помощник Алиса, который интегрирован в самокат. Приложение будет давать подсказки во время парковки и поездки, а навигатор подскажет оптимальный маршрут при выборе тарифа. Стоимость поездки определится после ввода пункта назначения.

В людных местах и парках самокаты будут снижать скорость до 15, 10 или 6 километров в час. Такие зоны будут определяться в зависимости от плотности пешеходного потока.