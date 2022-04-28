Эксперт рассказала, почему в Петербурге давно назрело изменение транспортной модели

Петербуржцам нужно подождать, пока положительные результаты транспортной реформы дадут о себе знать. Об этом заявила заместитель директора Санкт-Петербургского института транспортных систем Елена Ногова.

По её словам, такие реформы проходят довольно болезненно, но изменение транспортной модели в Петербурге давно назрело. Ногова уточнила, что реформу нужно было вводить еще десять лет назад. Она отметила, что раньше ей было откровенно стыдно за общественный транспорта, а маршрутки заслуженно называли "ведрами с гвоздями". Как сообщают "Аргументы и Факты", Ногова уточнила, что сейчас растет качество обслуживания.

Эксперт заявила, что претензии есть, но люди тяжел привыкают к любым изменениям. Она отметила, что на третьем этапе реформы на улицы города выйдут более 1200 новых автобусов. Также авторы проекта обещают устранить недочеты и ошибки. По словам Ноговой, горожанам нужно подождать еще несколько месяцев.