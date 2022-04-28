Участок у станции метро «Пионерская» стал самым аварийным в 2021 году

В Петербурге в прошлом году самым аварийным в Петербурге стал участок у станции метро "Пионерская". Девять ДТП случилось в 2021 году на пересечении проспектов Испытателей и Коломяжского.

Как сообщает ГИБДД, чаще всего нарушали правила водители и пешеходы в Приморском районе - около 43 тысяч раз. За прошлый год в Петербурге было зафиксировано 128 тысяч аварий.

В 5,7 тысячах из них пострадали люди, а 197 человек погибли. На перекрестках Петергофского шоссе и улица Партизана Германа, Дальневосточного проспекта и улицы Тельмана, проспекта Солидарности и улицы Коллонтай за год произошло семь аварий.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что виновного в смертельном ДТП на Петергофском шоссе отправили в колонию на 8,5 лет.