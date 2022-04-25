Появились адреса работы камер фотовидеофиксации на дорогах на следующую неделю

В последнюю неделю апреля передвижные камеры фиксации скоростного режима установят на дорогах во всех районах Петербурга. Особое внимание уделят Курортному и Приморскому районам.

Адреса, где будут работать передвижные комплексы с 25 по 30 апреля, опубликовала пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга. Камеры установили на аварийно опасных участках, которые определило Управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. Также они проследят за водителями на разных участках Зеленогорского и Приморского шоссе, проспектов Обуховской обороны, Культуры, Ветеранов, Парашютной улицы, Московского и Пулковского шоссе и других.

Все адреса, по которым работают городские комплексы фиксации нарушений ПДД, можно посмотреть на сайте Городского мониторингового центра.