Из-за ремонта на проспекте Обуховской Обороны на месяц отменят некоторые остановки

На проспекте Обуховской Обороны с 25 апреля по 25мая отменят или перенесут трамвайные остановки №7, 7А, 24, 65. Об этом сообщает СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Из-за дорожных работ с 05:00 25 апреля до 05:00 2 мая остановка трамвая "Дом культуры "Невский" по направлению от моста Александра Невскго переносится на 30 метров назад.

Кроме того, со 2 по 13 мая эту же остановку по направлению от Володарского моста отменят. На маршрут трамвая №65 посадку будут проводить на остановке трамвая "Дом культуры "Невский" по направлению от моста Александра Невского.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что на майские на внешнем кольце КАД перекроют две полосы.