В Петербурге снова можно пожаловаться на самокаты

На нарушение правил пользвания самокатами петербуржцы могут пожаловаться в контактный центр. О возобновлении работы горячей линии сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Позвонить можно по номеру +7 (812) 240-75-85. Для регистрации жалобы, необхдимо сообщить время, адрес и описать проблему. Так,можно сообщить о превышении скорости, брошенном самокате, неправильной парковке и многое другое.

В ведомстве напомнили, что в людных местах на самокате нельзя разогнаться выше 15 километров в час, а на других территориях максимум до 20 километров в час. Если проблема подтвердится, то оператор сервиса аренды может оштрафовать нарушителя, на которого поступила жалоба.

Ранее Страна Советов писала о том, что титулованная синхронистка выиграла золото на чемпионате России.