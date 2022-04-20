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Между Москвой и Петербургом вновь начнет курсировать "Невский экспресс"

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© Фото: Википедия

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После капитального ремонта вагонов снова вернется в "строй" скоростной поезд "Невский экспресс". Между Москвой и Петербургом он начнет ходить днем с 29 апреля. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Состав будет ежедневно курсировать по специальному расписанию до 10 мая, кроме 7 мая. Он будет отправляться из Петербурга в 05:40, а из столицы в 13:30. В предприятии отмечают, что продажа билетов стартует в ближайшее время. Билеты на первый рейс можно будет купить по специальной цене. В вагоны 2 класса от 1 тысячи рублей, а в вагоны 1 класса от 2 тысяч рублей.

Напомним, что летом прошлого года "Невский экспресс" отправили на капитальный ремонт после 20 лет работы. Импортные комплектующие заменили на отечественные, также поменяли окна и обивку кресел. Отмечается, что на сегодняшний день отремонтировали десять вагонов, которые нужны для возобновления курсирования одного состава поезда. Остальные вагоны продолжают ремонтировать.

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