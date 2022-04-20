Еще на 265 улицах Петербурга введут платную парковку

Еще 265 улиц попадут в платное парковочное пространство в Петербурге в этом году. Движение пойдет с севера на юг, сообщает пресс-служба Смольного.

На первом этапе платную парковку задействуют на 56 улицах Центрального района. Это произойдет уже с 1 июля. Столько же адресов в этом районе запустят в сентябре. В ноябре расширение дойдет до Адмиралтейского района. Там платные места появятся на 153 улицах. К концу года в итоге платная парковка будет на 364 улицах и 28 тысячах машиномест. Сейчас она действует на 99 улицах, более 8 тысяч мест. Полный перечень адресов можно посмотреть по ссылке.

Полный перечень адресов с разбивкой по этапам можно увидеть по ссылке.

Напомним, что в дальнейшем планы охватят Василеостровский и Петроградский районы. В прошлом году платная парковка появилась на 71 улице Центрального района.