Станция метро "Звездная" закрыта на вход из-за просадки напряжения

В Петербурге на вход закрыли станцию метро "Звездная". Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".
"В 15:14 ст. Звездная закрыта на вход. Из-за просадки напряжения эскалаторы работают только на подъем", - говорится в сообщении городской подземки.
Как долго будут действовать ограничения на вход - неизвестно.
Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что петербуржцам напомнили, что метро не будет работать в пасхальную ночь. Станции петербургского метрополитена закроются в обычном режиме.