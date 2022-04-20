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Смольный не смог привлечь инвесторов для обеспечения Петербурга газовыми заправками

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© Фото: Baltphoto

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Транспортная реформа в Санкт-Петербурге стартовала в начале апреля и уже успела провалиться. Одной из причин возникновения трудностей в реализации нововведений стала нехватка в городе газовых заправочных станций. Примечательно, что новые автобусы работают именно на этом топливе.

Профильные эксперты акцентировали внимание на отвратительной логистике транспортной реформы. В городе объективно недостаточно инфраструктуры, чтобы активно использовать новые автобусы. Неудовлетворительную реализацию транспортной реформы прокомментировала депутат петербургского ЗакСа Ирина Иванова в беседе с изданием «Правда.ру».

По мнению депутата, предпринимателям, которые имеют возможность поучаствовать в обеспечении транспортной отрасли голубым топливом, власти попросту «не поставили соответствующей задачи».

«Почему предприниматели не пошли? Да потому что, наверное, транспортной реформы не было, и не было такой задачи. Поставить это по согласованиям достаточно небыстро, потому что у нас за два дня ничего не решается, никакие согласования не проходят, но хотя бы это даст толчок к тому, чтобы бизнес такой появился. А то, что были не готовы, наверное, да», – указала Иванова.

Стоит отметить, что Комитет по инвестициям под руководством Романа Голована уже неоднократно становился объектом критики. Ведомство не проявляет никакой инициативы и минимальной самостоятельности в вопросе привлечения инвесторов в Петербург. В результате этого город потерял инвестиционную привлекательность.

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