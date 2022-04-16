В 2023 году запустят между Петербургом и Кронштадтом скоростные катамараны

На Средне-Невском судостроительном заводе сегодня, 16 апреля, заложили два скоростных катамарана. Они будут работать на маршруте до Кронштадта. Об этом рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале.

По его словам, быстрый путь в Кронштадт сделает удобным и более доступным для посещения кластера "Остров фортов". Он отметил, что ожидается увеличения пассажиропотока до 40 тысяч человек, а через три года уже до 200 тысяч.

Катамараны будут связывать центр Петербурга со Стрельной, Петергофом, портом Морской фасад, Лахтой, Ломоносовом и Горской. При этом петербуржцы сами выбрали имя для скоростного транспорта. Жители города остановились на именах легендарных кронштадтских фортов.