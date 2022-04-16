С 18 апреля в пяти районах Петербурга ограничат движение

С 18 по 22 апреля в пяти районах Петербурга вступят в силу новые ограничения движения транспорта. Об этом сообщает Государственно административно-техническая инспекция города.

По 26 мая ограничат проезд в Адмиралтейском районе по Ново-Московскому мосту. Там будут устанавливать пешеходные ограждения. Также в Московском районе с 19 апреля на полтора года будет ограничено движение по улице Коли Томчака от Ломаной улицы до Заставской улицы. До 15 октября 2023 года на этом участке будут размещать пешеходную галерею.

В Калининском районе с 20 апреля по 17 мая ограничат движение у домов 63–65 по Северному проспекту. На участке от улицы Вавиловых до Гражданского проспекта будут устанавливать светофор.

Проезд по улице Дыбенко от Дальневосточного пр. до пр. Солидарности в Невском районе граничат с 20 апреля по 18 мая. Там отремонтируют дорожное покрытие.

С 22 апреля по 3 июня в Приморском районе, чтобы проложить инженерные сети, ограничат движение по четной стороне Репищевой улицы от улицы Щербакова до Вербной улицы.