Участок протяженностью в 1,4 км отремонтируют до лета на проспекте Науки

В Петербурге собираются провести ремонт на проспекте Науки по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Об этом рассказали в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры, которым заведует Андрей Левакин.

В ведомстве рассказали, что обновить собираются участок протяженностью 1,4 км, который проходит от Гражданского проспекта до улицы Карпинского. На этом небольшом участке находятся в основном жилые дома, а также объекты социальной инфраструктуры.

Работы планируют завершить в июне 2022 года. Отмечается, что для жителей сделают более удобный подъезд к домам и социальным объектам.

Напомним, что национальный проект "Безопасные качественные дороги" рассчитан на достижение национальной цели "Формирование комфортной городской среды".