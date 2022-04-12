На три года в России продлили действие истекающих водительских прав

На три года действие российских водительских удостоверений продлило правительство России. Это распространяется на права, срок которых истекал в ближайшие два года. Об этом заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

Еще одно постановление направят на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан. Оно пролонгирует на три года действие российских водительских прав, которые надо было обменят в течение ближайших двух лет. Мишустин рассказал об этом на заседании президиума правительственной комиссии.

В телеграм-канале правительства объяснили, что речь идет о правах, чей срок будет истекать с 1 января этого года до 31 декабря 2023 года. Данное решение затронет около 5млн водительских удостоверений.

Мишустин также отметил, что на год продлят действие некоторых санитарно-эпидемиологических заключений.