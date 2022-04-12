Мобильное приложение BSTR позволит купить разовый билет на общественный транспорт

Единый электронный билет на общественный транспорт теперь можно купить через мобильное приложение BSTR. Сделать это можно будет без активации ресурса на карте "Подорожник" в транспорте или на станциях метро, а также через приложение можно оплатить парковку. Об этом сообщает комитет по транспорту.

Через приложение в ближайшее время также можно будет купить билет на пригородную электричку, оплатить мойки самообслуживания и автостоянки.

Ознакомиться с инструкцией по покупке билета через приложение можно по ссылке. Отмечается, что при покупке взымается комиссия. Таким образом, стоимость одного билета на социальный маршрут наземного общественного транспорта обойдет в 63 рубля. 60 рублей из них - стоимость билета, а 3 рубля - комиссия.

Напомним, что также билет можно без комиссии купить в кассах Петербургскго метрополитена и в точках продаж СПб ГКУ «Организатор перевозок».