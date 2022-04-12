До конца апреля перекроют две полосы КАД

Для проведения дорожных работ перекроют две полосы движения на участке внутреннего кольца КАД между развязками с проспектом Культуры и автодорогой Петербург-Матокса. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 22 по 30 апреля перекроют первую и вторую полосы. Ограничения скорости до 50 км/ч введут по третьей и четвертой полосам. На месте работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и сигнальные фонари. На электронное табло выведут информацию о перекрытиях. Работы будут проводить на участке внутреннего кольца КАД с 28 по 31 километр круглосуточно.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что одну полосу КАД между Энгельса и Выборгским шоссе перекроют на неделю. Частичное перекрытие Кольцевой автодороги нужно, чтобы очистить её от грязи.