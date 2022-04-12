В Петербурге продолжат реконструкцию железнодорожного путепровода через Пулковское шоссе

В Московском районе Петербурга Российские железные дороги получат в аренду земельный участок. Там предприятие продолжит реконструкцию путепровода над Пулковским шоссе. Решение об этом приняли во время рабочего совещания губернатора города Александра Беглова с членами городского правительства.

По словам Беглова, проект является одним из ключевых грузовых коридоров Петербурга. В РЖД собираются увеличить количество грузовых поездов на этом участке, Пулковское шоссе в узком месте под путепроводом расширят.

Специалисты собираются соорудить временный путепровод и подход к нему, создадут выделенные полосу для общественного транспорта, демонтируют существующие путепроводы и построят второй железнодорожный путь на перегоне. Уже почти завершены работы по первому этапу модернизации - по первому пути открыли рабочее движение.