16 дополнительных автобусов вышли на дороги Петербурга

Сразу на четыре маршрута сегодня, 12 апреля, в разных районах Петербурга вышли 16 дополнительных автобусов. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Чтобы повысить комфорт поездок увеличено количество подвижного состава на маршрутах №6, 171, 328 и 375. Как информирует СПб ГУП "Пассажиравтотранс", такая мера позволит сократить ожидание транспорта. Так, интервалы движения по маршруту №328 уменьшат с 25 до 17 минут.

Еще три дополнительных автобуса выйдут с завтрашнего дня №356 и №359.

Напомним, что 49 дополнительных автобусов в апреле уже направили на востребованные автобусные линии. Кроме того, продолжают проведение плановой дезинфекции подвижного состава.