До Финляндского вокзала с мая начнет ходить автобус №267. Особенно важно продление маршрута для владельцев дачных участков. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Переход на новую модель транспортного обслуживания пассажиров решил лично проверить губернатор города Александр Беглов. Он проехал на новом автобусе, который с первого апреля заменит коммерческий 367-ой. Маршрут свяжет окраину Приморского района, где идет бурное строительство, с Выборгской стороной. В отличие от коммерческого дублера, социальный автобус довезет только до станции метро "Выборгская". Пассажиры попросили вернуть удобную для них схему движения.

Напомним, что с 1 апреля в Петербурге начался первый этап новой модели транспортного обслуживания. В городе на 97 маршрутов вышли более 800 современных автобусов. Уже с 15 июля весь общественный транспорт должен стать социальным.