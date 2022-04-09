864 социальных автобуса вышли на маршруты на первом этапе транспортной реформы в Петербурге

В Петербурге 1 апреля стартовала транспортная реформа. На маршруты за девять дней вышли 864 социальных автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

После инспекционной поездки на новом социальном маршруте №267 губернатор города Александр Беглов рассказал о первых результатах транспортной реформы и дальнейших планах Петербурга по созданию новой системы обслуживания пассажиров. Маршрут №267 заменит маршрутку К-367. Автобусы будут идти от ЖК "Новоорловский" через "Пионерскую" до станции метро "Выборгская".

Беглов заявил, что главная цель транспортной реформы - обеспечить качественное обслуживание пассажиров. На первом этапе на 97 городских маршрутов вышли 864 комфортных и низкопольных автобуса на газомоторном топливе. Кроме того, они работают без кондуктора.

На всех социальных маршрутах действуют льготы, а второй и третий этапы транспортной реформы начнутся в июне и в июле этого года.