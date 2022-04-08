В результате транспортной реформы в Петербурге не пострадал ни один кондуктор

В Петербурге 1 апреля стартовал первый этап транспортной реформы. В его рамках в городе появились новые автобусы, персадочный тариф и остановки. Телеканалу "Санкт-Петербург" председатель городского комитета по транспорту Кирилл Поляков рассказал о дальнейшей работе кондукторов в рамках изменений.

По его словам, в сети активно распространяется информация о том, что в рамках транспортной реформы якобы станут сокращать штат кондукторов. Поляков заявил, что все кондукторы продолжают работать на государственных перевозчиках, чья деятельность остается неизменной. Так, в рамках новой реформы предполагают замену только коммерческих маршруток, где оплату принимал сам водитель. Чиновник отметил, что ни один кондуктор не пострадал в результате реформы.

Он уточнил, что в рамках изменений водитель больше не должен будет самостоятельно принимать оплату за проезд. Теперь водитель сможет сосредоточить все внимание на безопасном вождении и соблюдении расписания движения.