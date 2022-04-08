300 новых троллейбусов появятся в Петербурге до конца 2023 года

В Петербурге продолжается транспортная реформа, стартовавшая 1 апреля. Она коснется всего общественного транспорта в городе. Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков рассказал телеканалу "Санкт-Петербург" о текущих и дальнейших изменениях.

По его словам, сейчас обновление государственных компаний идет опережающими темпами. Каждый день выпускается большое количество автобусов и троллейбусов, которые будут ходить по улицам города. До конца 2023 года в Петербург поступит почти 300 новых троллейбусов, а также 200 новых трамваев. Поляков отметил, что такие изменения существенно поменяют картину в городе и приблизит выполнение задачи, в рамках которой необходимо предъявить новый облик общественного транспорта в городе. Чиновник уточнил, что сейчас это главная цель транспортной реформы.