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В рамках транспортной реформы петербургские автобусы избавят от назойливой рекламы

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© Фото: Baltphoto

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В новых автобусах будут размещать лишь информацию социального характера.

В рамках петербургской транспортной реформы на новых автобусах и внутри них больше не будут размещать коммерческую рекламу. Об этом сообщает ALLNW.

Вслед за маршрутками в Петербурга пропадут назойливые рекламные объявления, однако частные перевозчики лишатся дополнительной прибыли. Например, группа компаний TNG предлагала разместить рекламу на транспорте за 60 тысяч рублей при условии полного брендирования автобуса на месяц. В сумму также входила работа по оклейке и аренда площадки для рекламы. В салоне транспорта рекламу купить рекламу можно за меньшую сумму.

С началом первого этапа транспортной реформы на 864 новых автобусах нельзя будет клеить коммерческую рекламу, а тем более портить внешний вид наклейками. Однако реклама не уйдет насовсем. В комитете по транспорту рассказали, что в автобусах все же будут размещать информацию, но лишь социального характера и по согласованию с "Организатором перевозок".

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