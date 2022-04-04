Ко Дню Победы сквозной проезд соединит Каменноостровский с Кронверкской

Новая пешеходная улица откроется на территории киностудии "Ленфильм" на Петроградской стороне к 9 мая. Улица соединит Каменноостровский проспект с Кронверкской улицей. Об этом сообщает администрация района.

Её протяженность составит 300 метров. В будущем там собираются открыть летний кинотеатр, кафе, пространство для отдыха и творческие мастерские. Работы по благоустройству территории планируют закончить к 2023 году. Об этом договорились на встрече глава Петроградского района Владимир Омельницкий и гендиректор студии Федор Щербаков.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писало о том, что на три дня ограничат движение на КАД между развязками с Пулковским шоссе и ЗСД. Работы будут производиться в круглосуточном режиме с 68-го по 71-й километр.