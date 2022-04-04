Депутат ЗакСа Павлов: "цель транспортной реформы благая"

В Петербурге 1 апреля стартовала новая модель транспортного обслуживания. Своими впечатлениями от первых дней действия реформы с "МК в Питере" поделился депутат Законодательного собрания и член комиссии по транспорту Дмитрий Павлов.

По его словам, на улицах наблюдается увеличившееся количество автобусов голубого цвета, который можно назвать "брендбуком города". Он отметил, что Смольному важно держать обратную связь с петербуржцами, чтобы понимать насколько хорошо выполняется поставленная задача. Павлов уточнил, что пока ранл говорить о том, что принесла транспортная реформа, но заявил, что цель у реформы благая и направлена на улучшение комфорта передвижения.

Также он считает, что автобусы современны и учитывают все особенности пассажиропотока. Из сложностей депутат упомянул автобусы-гармошки, которым не всегда удобно поворачивать из-за узких в городе улиц.