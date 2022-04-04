На три дня ограничат движение на КАД между развязками с Пулковским шоссе и ЗСД

Одну полосу движения перекроют на участке Кольцевой автодороги между развязками с Пулковским шоссе и Западным скоростным диаметром в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В период с 4 по 6 апреля на внутреннем кольце КАД станет недоступна для движения транспорта четвертая полоса. Ограничения вводят в связи с работами по уборке смета в разделительной полосе. Как рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский скорость движения ограничили до 50 километров в час по первой, второй и третьей полосам. Работы будут производиться в круглосуточном режиме с 68-го по 71-й километр.