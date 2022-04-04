Солонников рассказал, как новая транспортная модель отразится на Петербурге

В Петербурге с 1 апреля началась новая модель транспортного обслуживания. На дороги города вышли 864 бескондукторных автобуса, которые заменили частные маршрутки, а также запустился пересадочный тариф "60 минут".

Политолог Дмитрий Солонников заявил в разговоре с "МК в Питере", что транспортная реформа в городе стартовала нормально. По его словам, на рейсы вышли новые автобусы, а новые маршруты заработали, что показывает успешность проведения организационной операции. Положительная динамика видна уже сейчас, несмотря на пробки. Также политолог уверен в важности эксперимента с тарифом "60 минут". Он отметил, что Петербург постепенно приближается к мировому опыту.

Солонников уточнил, что запуск тарифа прошел успешно, а за первые четыря дня работы можно сделать вывод, что эксперимент идет хорошо.