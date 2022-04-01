Участок КАД между Московским и Пулковским шоссе на неделю сузят из-за уборки

В Петербуре на кольцевой автодороге продолжают убирать смет. В связи с этим новые ограничния введут на участке внутреннего кольца между развязками с Московским и Пулковским шоссе.

Четертую плосу на участке с 65-го по 68-й километр перекроют с 2 по 6 апреля. Об этом сообщает 1 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На остальных полосах скорость движения ограничат до 50 километров в час. Уборкой КАД займется АО ПО «РосДорСтрой». Работы будут вести круглосуточно, в две смены. Смет уже убирают на участке внутреннего кольца между Софийской улицей и Московским шоссе. Там ограничения продлятся до 3 апреля.