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Тариф "60 минут" в Петербурге будет работать только на социальных маршрутах

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© Фото: Baltphoto

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Новая модель транспортного обслуживания стартовала сегодня, 1 апреля, в Петербурге. Благодаря этому у жителей города появилась возможность использовать новый пересадочный тариф "60 минут". Он работает в наземном транспорте на социальных маршрутах. Об этом сообщает Neva.Today.

В информации на сайте СПб ГКУ "Организатор перевозок", говорится, что с 1 апреля при оплате "Подорожником" введут пересадочный тариф "60 минут".

В течение часа одна поездка в наземном транспорте будет стоить 40 рублей, а вторая 10. При этом третья и последующие будут бесплатными. При оплате "Подорожником" проезда в метро действие тарифа закончится. После этго в наземном транспорте автоматически подключится новый билет "60 минут".

Напомним, что тариф автоматически включается при использовании "Подорожника". Еще один проездной для использования тарифа покупать не нужно.

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