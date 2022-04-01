Петербуржцы оценили новые автобусы, заменившие душные «ПАЗики»

С 1 апреля Петербург начал переходить на новую модель транспортного обслуживания. Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков рассказал о первых изменениях телеканалу "Санкт-Петербург".

Сегдня на современной подвижной состав заменили около десятка коммерческих маршрутов. Они сохранили прежнюю трассу и номера. Всего на дороги города вышли 864 новых автобуса.

По словам Полякова, комитет уже начал получать благодарности от населения. Петербуржцев особо порадовал переход от "старого душного "ПАЗика" к современному и комфортному подвижному составу. Также он напомнил, что на маршрутах, вышедших в рамках новой модели транспортного обслуживания, принимаются все виды льготных проездных и все виды оплаты банковскими картами.

Стоит отметить, что с сегодняшнего дня стартовал лишь первый этап запуска транспортной реформы. Уже в июне петербуржцев ждет второй этап запуска, а к 15 июля заменят весь подвижной состав.