ГАТИ рассказала водителям Петербурга об ограничениях с 3 апреля

В Петербурге с 3, 4, 5 и 7 апреля планируют ввести новые ограничения дорожного движения. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

Так, с 3 апреля по 6 июля в Московском районе ограничат движение транспорта по Московскому шоссе у Дунайского проспекта, по Дунайскому проспекту от Среднерогатской улицы до Московского шоссе, а также по площади Академика Пашина. Там будут проводить работы по строительству транспортной развязки.

С 4 апреля по 30 мая из-за прокладки электрокабеля введут ограничения по Ораниенбаумской ул., Малому пр. ПС, Лахтинской ул., улице Ленина и Большой Пушкарской ул. На перекрестке пр. Стачек и улице Новостроек ограничат движение из-за ремонта с 5 апреля по 4 мая, а во Фрунзенском районе с 7 апреля по 6 июня будет ограничено движение на перекрестке ул. Ярослава Гашека и Купчинской ул.

Все ограничения можно посмотреть на карте сайте ГАТИ.