Штраф за безбилетный проезд в Петербурге не будут повышать

Информация о повышении штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте Петербурга не подтвердилась. Ранее в СМИ города появилась информация о том, что безбилетников якобы будут штрафовать на 2,5 тысячи рублей.

Как сообщает Neva.Today, "зайцев" в городе по-прежнему будут штрафовать на 500 рублей, а не на 2,5 тысячи. При этом законопроект с поправками так и остается на рассмотрении Законодательного собрания города, пока никто не заявлял о точных сроках его продвижения.

Напомним, что с 1 апреля в Петербурге начинается первый этап транспортной реформы. "Санкт-Петербург.ру" рассказал о том, что поменяется для пассажиров: какие автобусные маршруты появятся впервые, а какие изменятся.