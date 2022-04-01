Комитет по транспорту Петербурга рассказал, где узнать об изменении маршрутов

Комитет по транспорту Петербурга решил напомнить горожанами о ресурсах, где можно ознакомиться с изменением маршрутов наземного общественного транспорта.

Так, на сайте "Организатора перевозок" в разделе "Транспорт-2022" есть вся информация о поэтапном изменении маршрутов, действующем тарифном меню и новом пересадочном тарифе "60 минут".

Также с 1 апреля "Яндекс.Карты" помогут петербургским пассажирам выстроить маршрутом с учетом изменений или можно зайти на специальный сайт по изменению маршрутной сети общественного транспорта. Кроме того, петербуржцев будут информировать в общественном транспорте и на остановках. Получить актуальную информацию можно в СМИ и телеграм-канале "Начальник транспортного цеха", а также в чат-боте в телеграме @spbtransport_bot.