Из-за выезда на встречку в 2022 году в Петербурге погибли 30 человек

На дорогах Петербурга из-за выезда на встречную полосу с начала года погибли 30 человек. Об этом сообщает Управление ГИБДД по городу и Ленинградской области.

В регионе в связи с этим также погибли 5 человек. Всего в январе случилось 128 дорожно-транспортных происшествий, которые были связаны с движением по чужой полосе. 214 человек получили травмы разной степени тяжести, в том числе 20 детей.

В ГИБДД напомнили, что полоса движения, куда водитель собирается выехать, должна быть свободна и хорошо видна на достаточном расстоянии. Также важно знать, что за выезд на встречную полосу водителей ждет наказание в виде лишения прав на полгода и штраф в размере пяти тысяч рублей.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщало о том, что в Петербурге произошло ДТП с участием тренера «Зенита» Анатолием Тимощуком.