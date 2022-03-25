На четыре месяца ограничат проезд по проспекту Стачек

Жителей Петербурга предупредили о введении ограничений движения в Кировском, Фрунзенском и Приморском районах. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

По проспекту Стачек от улицы Швецова до улицы Трефолева с 28 марта по 24 июля будет ограничено движение. Также с 28 марта по 30 июня из-за реконструкции инженерных сетей перекроют проезд по нечетной стороне Омской улицы от Торжковской улицы до Ланского шоссе.

Также с 29 марта по 31 марта закроют направление движения по Курской улице от Тамбовской улицы к Днепропетровской улице из-за прокладки инженерных сетей.