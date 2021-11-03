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В Петербург приехали новые автобусы на компримированном газе

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© Фото: комитет по транспорту Петербурга

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Пассажиравтотранс сегодня принял первые пять из 20 автобусов на компримированном природном газе марки НЕФАЗ

Новые "особые" автобусы осмотрел председатель Комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков. Пять новеньких единиц на компримированном природном газе пополнили парк №1 на Хрустальной улице.

Эти первые из 20 новых автобусов марки НЕФАЗ принял Пассажиравтотранс. Их закупили в этом году, и они полностью соответствуют требованиям новой модели транспортного обслуживания. В них есть современная система оплаты проезда, USB-зарядки и впервые оборудованы новейшей системой интеллектуальной помощи водителю, чтобы повысить безопасность перевозок.

Как сообщает комитет по транспорту, салон НЕФАЗа рассчитан на 89 человек, а количество посадочных мест - 28. Чуть позже станут известны маршруты, на которые выйдет новая техника.

Напомним, что с 15 июля 2022 года Петербург перейдет на новую транспортную модель. С улиц уйдут небезопасные и устаревшие маршрутки, чье состояние оставляет желать лучшего, а вместо них пассажиров начнут обслуживать новые безопасные и комфортные автобусы. В рамках новой модели в Петербурге и пригородах появятся 92 социальных автобусных маршрута. Большинство будет полностью дублировать закрываемые коммерческие маршруты, а также будут и абсолютно новые направления, где раньше не ходил общественный транспорт. 

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