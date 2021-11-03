В Петербург приехали новые автобусы на компримированном газе

Новые "особые" автобусы осмотрел председатель Комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков. Пять новеньких единиц на компримированном природном газе пополнили парк №1 на Хрустальной улице.

Эти первые из 20 новых автобусов марки НЕФАЗ принял Пассажиравтотранс. Их закупили в этом году, и они полностью соответствуют требованиям новой модели транспортного обслуживания. В них есть современная система оплаты проезда, USB-зарядки и впервые оборудованы новейшей системой интеллектуальной помощи водителю, чтобы повысить безопасность перевозок.



Как сообщает комитет по транспорту, салон НЕФАЗа рассчитан на 89 человек, а количество посадочных мест - 28. Чуть позже станут известны маршруты, на которые выйдет новая техника.

Напомним, что с 15 июля 2022 года Петербург перейдет на новую транспортную модель. С улиц уйдут небезопасные и устаревшие маршрутки, чье состояние оставляет желать лучшего, а вместо них пассажиров начнут обслуживать новые безопасные и комфортные автобусы. В рамках новой модели в Петербурге и пригородах появятся 92 социальных автобусных маршрута. Большинство будет полностью дублировать закрываемые коммерческие маршруты, а также будут и абсолютно новые направления, где раньше не ходил общественный транспорт.