Петербуржцы стали реже пользоваться общественным транспортом в нерабочие дни

В Петербурге в нерабочие дни сократилось количество пассажиров в общественном транспорте. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на данные комитета по транспорту. Пассажиропоток в метро сократился с 2,019 миллиона до 1,401 миллиона человек. Автобусами «Пассажиравтотранса» воспользовались не 813 тысяч как раньше, а всего 554 тысячи пассажиров. В трамваях и троллейбусах «Горэлектротранса» вместо стандартных 827 тысяч насчитали 488 тысяч пассажиров.

Аэропортом «Пулково» также воспользовались меньше пассажиров: не 59 тысяч, как обычно, а 49 тысяч человек. А вот автобусный вокзал в понедельник обслужил свои стандартные почти две тысячи пассажиров.

Пассажиропоток в петербургском транспорте 1 ноября 2021 года был всего на 2,88% больше, чем в аналогичный период прошлого года.