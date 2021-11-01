Съемки сериала «Анна К» ограничат движение в Петербурге

Движение по Литейному мосту закроют в Петербурге на несколько часов в ночь на 5 ноября. Причиной станут съемки сериала «Анна К» от Netflix. В период с 00:00 до 05:30 будут закрыты большинство подъездов к мосту. Как уточнили в комитете по транспорту, проезд по самому мосту будет недоступен с 01:00 до 05:30.

Также будет закрыт проезд по Литейному мосту и Литейному проспекту от Шпалерной улицы по направлению к мосту. На съездах с Пироговской набережной и улице Академика Лебедева будет закрыто движение со стороны улицы Комсомола.

В качестве маршрутов объезда петербургским автомобилистам предлагают.