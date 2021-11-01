Новосаратовку и трассу «Кола» соединят новой дорогой

В Ленинградской области проектируют новую дорогу, которая соединит трассу «Кола» и Новосаратовку. Как сообщили в администрации Ленобласти, Региональное агентство транспортной инфраструктуры выступает техническим заказчиком, а финансирует разработку проекта группа ЦДС. Когда проектирование новой дороги будет завершено, документацию безвозмездно передадут в региональную собственность.

Участок продолжения Октябрьской набережной от кольцевой автодороги до Новосаратовки планируется расширить до четырех полос движения. В настоящее время ведется проектирование данного участка.

Программа развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области принята до 2035 года. За это время будет построено 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения.