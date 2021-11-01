В Смольном рассказали, где будут контролировать превышение скорости в нерабочие дни

Адреса работы передвижных пунктов мониторинга скорости в Петербурге на период с 1 по 7 ноября назвали в городском мониторинговом центре. Они проследят за соблюдением скоростного режима на Таллиннском, Пулковском, Московском, Митрофаньевском шоссе, Витебском, Московском, Товарищеском и Ленинском проспектах.

Автоматический контроль будет осуществляться на Синопской, Петроградской и Октябрьской набережных, а также ряде других городских улиц. Контроль соблюдения скоростного режима будет вестись в автоматическом режиме.

После сбора данных они поступят в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений. Его сотрудники, изучив материалы, примут решение о заведении дела об административном нарушении.