Петербург встретил нерабочую неделю пробками

Понедельник, 1 ноября, в Петербурге открыл так называемые нерабочие дни. Однако, полностью без пробок в городе все же не обошлось. Максимальная загруженность петербургских дорог составила 5 баллов.

В центре Петербурга традиционный пробки собрались на Каменноостровском проспекте, Садовой улице, набережной Обводного канала. На севере было плотно на Кантемировской улице и Сампсониевском проспекте. Пробка на КАД собралась в районе Октябрьском набережной.

Однако, утренние пробки вышли непродолжительными. По состоянию на 9:30 загруженность петербургских дорог сервис «Яндекс. Пробки» оценивает всего в 2 балла.