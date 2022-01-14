Петербург пережил самый тёплый день с начала зимы

13 января стало самым тёплым днём в Петербурге с начала зимнего сезона. Об этом сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Максимальная температура воздуха в четверг в Петербурге достигла плюс 3,5 градусов, этот день стал самым тёплым с начала зимы. Леус рассказал, что такое мощное потепление в городе вызвано активным северо-атлантическим циклоном “Эльза”. По словам синоптика, в ближайшее время Северную столицу ждёт ещё несколько оттепелей.

Напомним, что до этого рекордным днём было 16 декабря. Тогда воздух прогрелся до плюс 3,1 градуса.