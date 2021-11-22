На Витебском проспекте появится трехзвездочная гостиница и автовокзал

Смольный предоставил в аренду компании ООО “Вернисаж” землю в Московском районе Петербурга для строительства шестиэтажной гостиницы.

Как передает пресс-служба петербургского комитета по инвестициям, гостиницу построят на Витебском проспекте. На первом этаже будет конференц-центр и ресторан на 60 человек, а начиная со второго - 145 номеров.

Напомним, что в октябре 2021 года администрация города уже предоставила “Вернисажу” земельный участок в этом же районе для постройки двухэтажного автовокзала.

Строительство планируют завершить за 6 лет. Объем инвестиций, который планируется предоставить проекту, составляет 1,15 миллиардов рублей.