«Теплосеть Петербурга» начала сильнее прогревать батареи

Из-за грядущих морозов в квартирах Петербурга стали повышать температуру в батареях. Об этом сообщили в пресс-службе АО “Теплосеть Санкт-Петербурга”.

В компании рассказали, что такое решение приняли из-за внезапных холодов. По прогнозам синоптиков, с 22 по 25 ноября в городе на Неве средняя температура воздуха упадёт с плюс 2 до минус 4 градусов.

Теплоэнергетики напомнили, что резкое изменение режимов недопустимо. Подачу тепла скорректируют постепенно, чтобы избежать аварий на теплотрассе.

Также в “Теплосети” предложили обращаться в свои управляющие компании для настройки внутридомовой системы, если в квартире слишком холодно.