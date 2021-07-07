В аэропорту Пулково к борту прибывшего самолета пришлось вызывать наряд полиции

Певица Ваенга оказалась в центре скандала прямо на борту самолета. 7 июля в дежурную часть МВД России в аэропорту Пулково поступило сообщение о том, что к борту авиалайнера рейса Ларнака — Санкт-Петербург требуется наряд полиции. По прилете в Петербург рейс задержали на несколько часов.

Супружеская пара атаковала Елену Ваенгу в самолете в бизнес-классе, по словам одного из супругов, из-за того, что певица поднимала ноги без носков. Когда борт приземлился, капитан корабля принял решение вызвать полицию.

"Прибывшие на место полицейские установили, что двое пассажиров бизнес-класса во время полёта выражались грубой нецензурной бранью в присутствии других граждан, а на замечания не реагировали", — сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО.

В результате 63-летнего мужчину и 49-летнюю женщину доставили в дежурную часть. В отношении петербуржцев составили протоколы об административном правонарушении о мелком хулиганстве и наложили административный штраф.