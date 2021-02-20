В Петербурге в честь Дня защитника Отечества дадут праздничный салют на 1,5 тысячи залпов

Военнослужащие Западного военного округа запустят 1,5 тысячи залпов в честь Дня защитника Отечества, отмечаемого в России 23 февраля.

Как сообщают в пресс-службе, салют из Петропавловской крепости дадут 23 февраля в 21:00. 30 залпов будут выпущены артиллерийской батареей.

В округе отмечают, что в праздничный день в Северной столице и Ленинградской области проведут ряд мероприятий в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной Войны.

Напомним, 23 февраля в качестве Дня Красной армии и флота установил Революционный военный совет в 1923 году.