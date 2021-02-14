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Петербургский фотограф запечатлел полет лебедей над городом

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© Фото: pixabay.com

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Кадры сняты на Синопской набережной.

Лебеди-шипуны стаей пролетели над заснеженной Северной столицей. Полет птиц петербуржцы успели запечатлеть на фото. Кадрами жители города поделились в сообществе «Грибы и грибники СПб» в социальной сети «ВКонтакте». Завораживающие снимки стаи птиц впечатлили пользователей Сети.

Птиц сфотографировал петербургский фотограф Антон Кубышкин. Автор фотографий успел поймать момент взлета птиц. Перед этим, как отметил фотограф, птицы «немного попозировали на льдинке». По словам Кубышкина, фотографии были сделаны в центре города 12 февраля, на Синопской набережной, над которой пролетали лебеди.

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